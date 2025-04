La Deutsche Vita: Italien-Erstligist soll Fühler nach Bayern-Ikone Müller ausstrecken

Trainiert er schon heimlich für Italien? Bayern-Star Thomas Müller (35) könnte nach der Saison ins Stiefel-Land wechseln. © Lukas Barth-Tuttas/AFP

Der italienische Fußball-Erstligist soll sich nach dem früheren Nationalspieler, der den FC Bayern München im Sommer nach 25 Jahren verlassen muss, erkundigt haben.

"Was Thomas Müller betrifft, so kann ich bestätigen, dass die Fiorentina seinen Berater angerufen hat, um sich zu informieren", erzählte der Italiener di Marzio dem Internetportal wettfreunde.de.

"Es gibt keinen Deal, aber sie haben sich erkundigt, ob Müller nach Italien wechseln möchte, weil kein italienischer Verein mit seinem Gehalt bei Bayern München mithalten kann."

Müllers Agent habe angeblich noch nicht geantwortet, "weil er wahrscheinlich alle interessierten Klubs sammeln und bewerten wird und dann am Ende der Saison mit Thomas sprechen wird, um zu sehen, ob er in Europa bleiben, nach Saudi-Arabien oder in die MLS gehen will".

Anfang April hatten die Bayern mitgeteilt, dass Müllers auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.