Last-Minute-Ausgleich bei FC Bayern gegen Leverkusen: Streit um VAR-Elfer in der Nachspielzeit

Für Thomas Tuchel (50) war das Foul, das zum Elfmeter führte, "supersoft". © Tom Weller/dpa

Was war passiert? Alphonso Davies (22) hatte Jonas Hofmann (31) im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Daniel Schlager (33) ließ zunächst weiterlaufen, wurde dann aber vom Kölner Keller gebeten, sich die Szene nochmal in der Review Area an der Seitenlinie anzuschauen. Nach wenigen Sekunden entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Exequiel Palacios (24) verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit vom Punkt zum 2:2-Endstand.

FCB-Trainer Thomas Tuchel (50) bezeichnete den Elfmeter als "supersoft". Thomas Müller (34) sagte: "Wenn diese Szenen Elfmeter sind, werden wir auf jeden Fall ein paar mehr Elfmeter erleben in dieser Saison, bei denen sich einige Manager und Trainer und andere Beteiligte aufregen werden."

Auch wenn Davies in der Szene "ein bisschen ungestüm" agiert habe, wie Müller zugab, habe sich Nationalmannschafts-Kollege Hofmann nach dem "leichten Kontakt" "clever" fallen lassen.

Der Leverkusener selbst sah das völlig anders. "Klarer Elfmeter. Punkt! Da braucht man kein großes Thema draus zu machen", stellte der Gefoulte fest. Er sei klar getroffen worden am Fuß und verwies auf einen "ganz leichten Bluterguss" in seiner Wade.