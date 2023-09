Elfer-Schock in der Nachspielzeit! FC Bayern und Leverkusen teilen Punkte

München - Der FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen haben in einem intensiven Duell die Punkte geteilt. Am Ende stand ein 2:2 (1:1) zu Buche.

Der FC Bayern machte von Beginn an Druck und belohnte sich dafür bereits in der 7. Spielminute. Nach einer Sané-Flanke verlängerte Tapsoba den Ball unabsichtlich auf den zweiten Pfosten, wo Harry Kane völlig frei aus kurzer Distanz einnicken durfte.

Der zuletzt bei der Nationalelf angeschlagene Kimmich wurde rechtzeitig für die Partie wieder fit und stand in der Startelf.

Auf der anderen Seite parierte Hradecky einen Müller-Kopfball. Den Nachschuss von Gnabry konnte Tah in höchster Not klären (35.).

Die Gäste waren im Anschluss deutlich selbstbewusster und liefen die Münchner früher an. Goalgetter Victor Boniface hatte zwei gute Chancen auf die Führung (31. und 32.).

Doch ein Traum-Freistoß brachte die Werkself in die Partie. Grimaldo nahm aus knapp 20 Metern Maß und zirkelte den Ball über die Mauer ins Kreuzeck - unhaltbar für Ulreich im Bayern-Tor (24.).

Leverkusen tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Immer wieder hatten die Gäste unnötige Ballverluste. Auch in Umschaltsituationen fehlte Bayer 04 die nötige Präzision. Zudem verteidigten die Hausherren konzentriert.

Kane und Jonathan Tah kämpfen um den Ball. © CHRISTOF STACHE / AFP

Die zweite Hälfte startete etwas verhaltener, beide Mannschaften waren erstmal um Sicherheit bemüht.

Doch beide Offensiven blieben gefährlich! Zunächst setzte Boniface einen Strahl vom Mittelfeld auf das Tordach, Ulreich war etwas zu weit vor dem Kasten gestanden (52.), dann tauchte Kane völlig frei vor Hradecky auf, der mit einem klasse Reflex klären konnte (57.).

Es folgte eine Phase mit wenig Tempo und vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Kein Team wollte zu viel riskieren.

In den Schlussminuten schlugen die Münchner dann eiskalt zu! Der eingewechselte Tel tankte sich in den Sechzehner und legte in die Mitte, wo Goretzka nur noch einzuschieben brauchte (86.).

Doch in der Nachspielzeit dann der Schock für die Hausherren: Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte nach einer kurzen Videoanalyse auf den Punkt! Davies hatte Hofmann im Strafraum zu Fall gebracht. Palacios verwandelte sicher (90.+4).