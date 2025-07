Letzter Abschied einer Legende: Müller meldet sich mit Bayern-Video bei Fans

Alles in Kürze

Thomas Müller (35) verlässt den FC Bayern nach 25 Jahren. Der Vertrag des Routiniers läuft aus.

"Hey Leute", leitete er am Montagnachmittag in einem Video auf der Plattform ein, das an die vielen Fans des gebürtigen Weilheimers gerichtet ist.

Unter wolkenverhangenem Himmel verabschiedete sich die Vereinslegende von dem Ort, welcher ein Vierteljahrhundert sein geliebtes Zuhause war. "Ein letztes Mal 'Tschüss' zu meinem Trainingsgelände, ein letztes 'Tschüss' zu meiner Umkleide", so Müller.

Dass dem Weltmeister diese Worte nach 25 Jahren an der Säbener Straße und in Diensten des Vereins alles andere als leicht fallen, ist trotz aller Versuche, das ein oder andere Lächeln einzubauen, spürbar.

Es sei für ihn ein Vergnügen und zugleich eine Ehre gewesen, für den FC Bayern zu spielen, sagte Müller und schob nach: "Ich bin glücklich darüber, was ich erleben durfte und wie viele großartige Menschen ich getroffen habe."

Nun sei allerdings letztlich doch die Zeit für ein neues Kapitel in seinem Leben gekommen. Es gelte, "Abschied zu nehmen."