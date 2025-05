Matthäus bewertet FC Bayern: Diese Zeugnisnote dürfte einem gar nicht gefallen

Man könne Eberl aber nicht für alles verantwortlich machen, "was in den vergangenen Jahren falsch gelaufen ist. Er musste Fehler seiner Vorgänger auslöffeln, die einige Spieler mit teuren und langfristigen Verträgen ausgestattet hatten", meinte der frühere Welt- und Europameister.

Seine Aussagen über Leroy Sané (29) am Samstag und Thomas Müller (35) im Januar hätten "nach außen für große Verwirrung und im Verein für Unruhe gesorgt", ergänzte der 64-Jährige.

"In der Bewertung von Eberl geht es nicht nur um das Sportliche, sondern auch darum, wie er als Sportvorstand den Verein nach außen hin repräsentiert", sagte Matthäus.

Zwar würde er für die Bundesliga als Schulnote eine "1 bis 2 geben", aber für die Gesamtbewertung sei das Abschneiden in den Pokalwettbewerben zu wenig gewesen, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne .

Trainer Vincent Kompany (39) hat mit seiner "Lothar'schen Zeugnisnote" ganz gut abgeschnitten. © Tom Weller/dpa

Zwar sei Michael Olise (23) ein sehr guter Einkauf gewesen, "aber nicht alle seine Transfers haben gezündet", so Matthäus weiter.

Kompany habe indes "den Erfolg und die Freude zurück in die Mannschaft gebracht. Allerdings hatte auch er seinen Anteil an einigen schwachen Auftritten in der Königsklasse", meinte Matthäus.

Die Bayern hatten am Sonntag durch ein 2:2 von Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg vorzeitig ihre 34. Meisterschaft geholt.

Im DFB-Pokal war im Achtelfinale gegen Leverkusen aber ebenso vorzeitig Schluss wie gegen Inter Mailand im Viertelfinale der Champions League.