Bayern-Beben: Matthäus bringt interessanten Nachfolger für Salihamidzic ins Gespräch

Ein überaus interessanter Name wurde in diesem Zusammenhang von Lothar Matthäus (62), der als Experte für den TV-Sender "Sky" vor Ort im Einsatz war, ins Spiel gebracht. Die Sache hat jedoch einen Haken, der Genannte ist vertraglich gebunden.

Im Gespräch mit Moderator Sebastian Hellmann (55) erklärte der Rekordnationalspieler, der einst selbst für die Münchner auf dem Rasen gestanden und mit dem alten und neuen Meister zahlreiche Titel gewonnen hatte, zunächst kryptisch: "Auf die Schnelle würde mir eigentlich einer einfallen, der aber bei einem anderen Verein unter Vertrag und nächste Woche im Pokalendspiel steht."

Angesichts der Tatsache, dass im Endspiel des DFB-Pokals am kommenden Samstagabend (20 Uhr) im Berliner Olympiastadion Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aufeinandertreffen, rückten folglich Markus Krösche (42) von den Adlerträgern sowie Max Eberl (49) in den Fokus. Auf die Präzisierung Hellmanns auf Krösche, lobte Matthäus diesen ausdrücklich.

"Er wäre, glaube ich, ein geeigneter Mann, der aus dem Fußball kommt", so der 62-Jährige, der nachschob: "Er hat ein gutes Netzwerk und erfolgreich gearbeitet - sowohl in Leipzig als auch jetzt in Frankfurt." Die logische Konsequenz? "Ich könnte ihn mir beim FC Bayern vorstellen", erklärte Matthäus bezüglich Krösche, der 2021 aus Sachsen an den Main gekommen war.