Aufhören, weitermachen oder Auszeit? Manuel Neuer äußert sich zur DFB-Zukunft

"Es ist so, dass ich jetzt noch keine Entscheidung getroffen habe. Es ist für mich noch nicht an der Zeit, irgendwas bekannt zu geben. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden, und die werden auch stattfinden. Aber dann muss ich mir im Klaren sein, was ich wirklich will", sagte Neuer auf der Südkorea-Reise des FC Bayern in Seoul.

Sein Vertrag in München läuft im kommenden Jahr aus. Und dann? "Ich habe immer gesagt, dass ich auf meinen Körper hören muss, der wird mir das Feedback geben. Dann geht es natürlich in erster Linie um meine Leistung und dann auch darum, ob es mir noch Spaß macht", meinte der Kapitän zu seiner Zukunft.

Bereits Anfang September stehen die nächsten Länderspiele gegen Ungarn und die Niederlande im Rahmen der Nations League an. Darauf hingewiesen verwies Neuer auf einen Teamkollegen:

"Toni Kroos hat ja auch ein bisschen länger Pause gemacht - und dann kam er zum Turnier wieder zurück."