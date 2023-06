Matthäus erwartet Bayern-Abgänge, sieht aber keine Eile beim Sportvorstand

München - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) erwartet nach dem Münchner Führungs-Beben mit dem Aus für Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) und Vorstandschef Oliver Kahn (53) viele weitere Personalentscheidungen in den nächsten Wochen beim FC Bayern.

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) rechnet zeitnah mit einigen Umdrehungen beim FC-Bayern-Personalkarussell. © Sven Hoppe/dpa

"Ich kann mir gut vorstellen, dass vier, fünf Spieler den FC Bayern verlassen. Ja, auch deutsche Nationalspieler. Was wird aus Joshua Kimmich, der unbedingt auf der Sechs spielen will? Bleibt Leon Goretzka?", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Um beide Nationalspieler gab es zuletzt immer wieder Wechselgerüchte.



Auch die Zukunft von Spielern wie Ryan Gravenberch (21), Leroy Sané (27), Serge Gnabry (27) oder Manuel-Neuer-Ersatz Yann Sommer (34) scheint noch unklar.

Das Personalkarussell drehe sich mit Sicherheit deutlicher, als es der eine oder andere heute schon erkennen könne, befand Matthäus. "Viele der zuletzt getätigten Transfers in München waren Nagelsmann-Spieler und von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn abgesegnet und mitgetragen. Jetzt kommt aber die Wunschperiode von Tuchel."

Die Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge (67) bezeichnete Matthäus als Gewinn für den Verein.