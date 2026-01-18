Mit fast 40 nicht zu knacken: So offen ist Neuers Bayern-Zukunft

Manuel Neuer begeistert in Leipzig mit überragenden Reflexen. Gleichzeitig wird über seine Bayern-Zukunft diskutiert.

Von Tom Bachmann Leipzig/München - Mit fast 40 Jahren ist Manuel Neuer (39) weiterhin einer der herausragenden Torhüter der Bundesliga. Im Spitzenspiel in Leipzig am Samstag überzeugte der FC-Bayern-Spieler mit Weltklasse-Paraden, während Spekulationen über seine Zukunft anhalten.

Manuel Neuer (39) begeisterte gegen Leipzig im Tor. © Jan Woitas/dpa Diese Entscheidung steht weiter aus, ein Comeback in der Nationalmannschaft hat er mehrfach ausgeschlossen - wenn Manuel Neuer allerdings weiterhin Weltklasse-Paraden wie bei RB Leipzig zeigt, wird der Torhüter des FC Bayern München beide Themen so schnell nicht los. Dass die Bayern beim Bundesliga-Hit mit 5:1 über Leipzig hinwegfegten, lag auch an Neuers spielentscheidenden Szenen. "Er ist ein wahres Vorbild, ein Matchwinner. Er hat uns im Spiel gehalten und in einer kritischen Situation gehalten, damit wir in Führung bleiben", lobte Superstar Harry Kane (32) seinen Torwart. FC Bayern München Transfer-Pläne des FC Bayern enthüllt: Wer plötzlich ganz oben steht - Und wer gestrichen wurde In der 72. Minute hatte Leipzigs Yan Diomande den Ausgleich zum 2:2 auf dem Fuß, doch Neuer riss bei dem Schuss auf den spitzen Winkel noch rechtzeitig seinen linken Arm nach oben.

Vertragsverhandlung mit Manuel Neuer nach seinem Geburtstag

Das Team ist ebenfalls begeistert von dem fast 40 Jahre alten Torhüter. © David Hammersen/dpa