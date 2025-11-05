Mittlerweile ist er 20 Millionen wert: Diesen Betrag zahlte der FC Bayern für Lennart Karl

München - Lennart Karl (17) wird als eines der größten Talente im deutschen Fußball aktuell gehandelt. Der Marktwert des Angreifers taxiert laut " transfermarkt.de " mittlerweile auf stolze 20 Millionen Euro – noch vor drei Jahren hatte sich der FC Bayern die Dienste des Linksfußes zum Sparpreis gesichert.

Lennart Karl (17) hat einen gefährlichen Distanzschuss. © Sven Hoppe/dpa

Offiziell war Karl im Sommer 2022 ablösefrei zu haben. Doch die Münchner zahlten damals dennoch 35.000 Euro Ausbildungsentschädigung für das Mega-Talent. Das berichtet "Sport Bild".

Und der damalige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidžić (48) zahlte damit dem Bericht zufolge sogar etwas mehr als nötig, um "böses Blut" wegen des Deals zu vermeiden.

Karls Jugendvereine Eintracht Frankfurt und Viktoria Aschaffenburg teilten sich den Betrag.

"Ich sehe jeden Tag im Training, was er sehr gut macht und was er noch lernen kann. Er ist schon selbstbewusst und mutig", sagte Teamkollege Joshua Kimmich (30) nach Karls erstem Champions-League-Tor gegen Club Brügge.

"Aber wir achten schon darauf, dass er jeden Tag Vollgas gibt. Er steht am Anfang seiner Karriere und ich wünsche ihm, dass er dieses Jahr auch ohne Druck genießt."