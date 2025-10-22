Karl schreibt Vereinsgeschichte! Rekordtor leitet mühelosen CL-Erfolg der Bayern ein

München - Die Siegesserie des FC Bayern nimmt kein Ende! In der Champions League gewann der deutsche Rekordmeister mühelos mit 4:0 (3:0) gegen Club Brügge und feierte kurz nach der Verlängerung mit Trainer Vincent Kompany den zwölften Erfolg im zwölften Saisonspiel. Den Weg dahin ebnete ausgerechnet die große Zukunftshoffnung des FCB, Lennart Karl!

Lennart Karl feierte ein grandioses Startelfdebüt in der Champions League. © Sven Hoppe/dpa

Nur dank der Verletzung von Serge Gnabry überhaupt in die Startelf gerückt, ließ sich der Teenie überhaupt nicht anmerken, dass er gerade zum ersten Mal von Beginn an in der Champions League startete.

Nicht einmal fünf Minuten waren gespielt, da erhielt der Rechtsaußen den Ball von Jonathan Tah, setzte zum Solo an und behauptete sich gegen mehrere Brügger. Aus rund 18 Metern hob er den Ball sehenswert über Keeper Nordin Jackers hinweg zum 1:0 - der Treffer war nicht nur sein erstes Tor für die Münchner, sondern stellte auch gleich einen Vereinsrekord auf.

Mit 17 Jahren und 242 Tagen unterbot Karl die bisherige Bestmarke von keinem Geringerem als Jamal Musiala und kürte sich zum jüngsten Champions-League-Torschützen der Münchner Vereinsgeschichte.

Auch danach wirbelte der Startelf-Debütant weiter, war an zahlreichen gefährlichen Situationen wie dem Pfostenklatscher von Aleksandar Pavlovic (10.) beteiligt und erzielte in der 31. Minute beinahe den Doppelpack.