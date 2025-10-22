Karl schreibt Vereinsgeschichte! Rekordtor leitet mühelosen CL-Erfolg der Bayern ein
München - Die Siegesserie des FC Bayern nimmt kein Ende! In der Champions League gewann der deutsche Rekordmeister mühelos mit 4:0 (3:0) gegen Club Brügge und feierte kurz nach der Verlängerung mit Trainer Vincent Kompany den zwölften Erfolg im zwölften Saisonspiel. Den Weg dahin ebnete ausgerechnet die große Zukunftshoffnung des FCB, Lennart Karl!
Nur dank der Verletzung von Serge Gnabry überhaupt in die Startelf gerückt, ließ sich der Teenie überhaupt nicht anmerken, dass er gerade zum ersten Mal von Beginn an in der Champions League startete.
Nicht einmal fünf Minuten waren gespielt, da erhielt der Rechtsaußen den Ball von Jonathan Tah, setzte zum Solo an und behauptete sich gegen mehrere Brügger. Aus rund 18 Metern hob er den Ball sehenswert über Keeper Nordin Jackers hinweg zum 1:0 - der Treffer war nicht nur sein erstes Tor für die Münchner, sondern stellte auch gleich einen Vereinsrekord auf.
Mit 17 Jahren und 242 Tagen unterbot Karl die bisherige Bestmarke von keinem Geringerem als Jamal Musiala und kürte sich zum jüngsten Champions-League-Torschützen der Münchner Vereinsgeschichte.
Auch danach wirbelte der Startelf-Debütant weiter, war an zahlreichen gefährlichen Situationen wie dem Pfostenklatscher von Aleksandar Pavlovic (10.) beteiligt und erzielte in der 31. Minute beinahe den Doppelpack.
FC Bayern hat gegen Club Brügge keine Mühe
Die weiteren Tore für die Münchner machten aber andere.
Denn was wäre ein Spiel des FC Bayern ohne Treffer von Harry Kane? In der 14. Minute spielte Diaz in die Tiefe auf Laimer, der legte perfekt für seinen Stürmer auf, sodass Kane zu seinem fünften CL-Tor im dritten Spiel nur noch einschieben musste.
Die frühe Führung tat der Spielfreude der Münchner keinen Abbruch, trotz mehrerer ausgelassener Großchancen ging der FCB mit einem 3:0 im Rücken in die Kabine. Wieder war es die Kombination aus Laimer und Diaz, dieses Mal bediente der Verteidiger Diaz, der leicht verzögerte und dann den Ball an die Unterkante der Latte drosch, von wo aus der Ball ins Tor der Gäste sprang.
In der zweiten Hälfte stellten die Gäste um und verteidigten kompakter, nichtsdestotrotz kamen die Münchner weiter zu dicken Chancen, die aber ungenutzt blieben. Erst der eingewechselte Nicolas Jackson (79.) schraubte den Spielstand schließlich auf das längst überfällige 4:0 hoch.
Statistik zum Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Club Brügge
Vorrunde, 3. Spieltag
Bayern München - FC Brügge 4:0 (3:0)
Bayern München: Neuer - Guerreiro (69. Bischof), Upamecano (81. Kim), Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl (69. Goretzka), Luis Díaz (81. Mike) - Kane (69. Jackson)
FC Brügge: Jackers - Sabbe (46. Siquet), Ordonez, Mechele, Meijer - Stanković - Forbs Borges (46. Spileers), Audoor (66. Sandra), Vanaken, Tsolis (80. Diakhon) - Tresoldi (66. Vermant)
Schiedsrichter: Donatas Rumsas (Litauen)
Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)Tore: 1:0 Karl (5.), 2:0 Kane (14.), 3:0 Luis Díaz (34.), 4:0 Jackson (79.)
Gelbe Karten: Kim (1) / -
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa (2)