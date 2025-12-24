Müller über Wirtz: Hätte es beim FC Bayern einfacher gehabt

München - Florian Wirtz (22) wäre nach Meinung von Thomas Müller (36) aus sportlicher Sicht wohl besser zum FC Bayern gewechselt.

Thomas Müller (36, hinten) und Florian Wirtz (22) spielten 2024 auch in der Nationalmannschaft zusammen. © Marijan Murat/dpa

Der Jungstar habe mit seinem Wechsel zum FC Liverpool einen internationalen Schritt gewagt, so Müller in der "Süddeutschen Zeitung": "Bei den Bayern hätte er es von der fußballerischen Anpassung garantiert einfacher gehabt, er wäre ja in derselben Liga geblieben."

Gleichwohl gebe es aber auch die mediale Aufmerksamkeit als deutscher Nationalspieler in München, "die man als Spieler hat, wenn es für einen beim FC Bayern nicht läuft", betonte Müller: "Da ist man täglich in der Schmelze."

Müller, der im Sommer in die nordamerikanische Profiliga MLS zu den Vancouver Whitecaps gewechselt ist und mit dem Club das Endspiel erreichte, sieht seinen Schritt im Nachhinein als goldrichtig an.

"Ich war wirklich gerne Teil dieser Mannschaft (Anm.: der FC Bayern) und wäre es im Frühjahr auch gerne geblieben."