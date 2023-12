Musiala hat 2024 viel vor – mit den Bayern und der DFB-Elf: Zukunftsplanung "ganz entspannt"

Die Zukunft im Blick: Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala (20) blickt den nächsten Jahren beim FC Bayern München entspannt entgegen. © Jean-Christophe Verhaegen/AFP

"Mein Vertrag läuft noch bis 2026, also alles ganz entspannt", sagt der 20 Jahre alte Mittelspieler des FC Bayern der Münchner "Abendzeitung" für die Samstagsausgabe.

Er fühle sich aktuell sehr wohl beim Rekordmeister und im Team von Trainer Thomas Tuchel (50).



Musiala begrüßt zudem den Rekordtransfer von Stürmer Harry Kane (30), der vor dieser Saison für rund 100 Millionen Euro aus England vom Premier-League-Club Tottenham Hotspur kam.

"Mit Harry Kane haben wir einen überragenden Torjäger bekommen, mit dem ich super kombinieren kann", äußerte Musiala. Er verfolgt aufmerksam die Kader-Aktivitäten des Vereins.

"Unsere sportliche Leitung arbeitet daran, wichtige Spieler zu verlängern und unser Team weiter zu verstärken." Ihm ist es wichtig, dass er in München "Titel gewinnen kann".

Das größte Ziel auf Vereinsebene ist dabei der Gewinn der Champions League. "Das Finale ist diese Saison in London, in Wembley. Für mich ein ganz besonderes Stadion, da ich in London aufgewachsen bin", sagte der in der Jugend beim FC Chelsea ausgebildete Profi.