Musiala im Visier der Top-Klubs: FC Bayern verpasst Juwel XXL-Preisschild

München - Die europäischen Top-Klubs befinden sich bei Jamal Musiala (21) in Lauerstellung. Der FC Bayern hat sein Mittelfeld-Juwel deshalb mit einem XXL-Preisschild ausgestattet.

Jamal Musiala (21) steht auf der Liste von vielen Top-Klubs. © Tobias SCHWARZ / AFP

Musiala ist einer der wichtigsten Bausteine für die angekündigte Münchner Trophäen-Jagd nach der ersten titellosen Saison seit 2012 in der abgelaufenen Spielzeit.

Seine überragenden Offensiv-Qualitäten stellte der 21-Jährige zuletzt beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn (5:0) unter Beweis, wo er an nahezu allen gefährlichen Situationen maßgeblich beteiligt war. Ein Tor und drei Vorlagen machten ihn zum Spieler der Begegnung.

Die Münchner Verantwortlichen wollen so schnell wie möglich den im Jahr 2026 auslaufenden Vertrag des Offensivspielers verlängern. Zuletzt ließ Musiala jedoch ein klares Zukunfsbekenntniss zum FC Bayern vermissen und ließ mit einem Satz bei den Bossen die Alarmglocken schrillen.

Derweil hat sich ein weiterer Top-Klub in Position gebracht. Wie das englische Portal "CaughtOffside" berichtet, hat der FC Liverpool starkes Interesse an Musiala. Demnach wird der Premier-League-Klub "alles versuchen", um den Nationalspieler an Anfield Road zu locken, sofern dieser sich mit den Münchner nicht über eine Vertragsverlängerung einig wird.