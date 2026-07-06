Musiala unterm Messer: FC-Bayern-Profi muss nach der WM operiert werden

München - Jamal Musiala (23) musste sich einer Operation unterziehen, teilte der FC Bayern am Montag mit.

Kaum war Jamal Musiala (23) wieder in Deutschland, musste er sich schon einer Operation unterziehen. © Federico Gambarini/dpa

Der Spieler hat sich nach seiner Rückkehr von der WM einem "geplanten Routine-Eingriff" unterzogen, so der Verein am Montag.

Die OP sei eine Konsequenz der schweren Verletzung aus dem vergangenen Sommer. Musiala hatte sich damals am Sprunggelenk verletzt und war über Monate ausgefallen.

Wie der FC Bayern mitteilt, sei der Eingriff schon lange für die Zeit nach dem Turnier in den USA geplant gewesen.

Die Operation war länger schon geplant. Der Dribbler wurde zudem ein klarer Plan für die Saisonvorbereitung an die Hand gelegt.

So soll gewährleistet werden, dass Musiala zum Pflichtspiel-Auftakt Ende August wieder fit ist.