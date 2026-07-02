Bundesliga-Spielplan steht fest: So sieht das Programm des FC Bayern München in der neuen Saison aus
München - Der FC Bayern München wird am Freitag, den 22. August, ab 20.30 Uhr die neue Bundesliga-Saison einläuten. Zu Gast in der Allianz-Arena ist dann der VfB Stuttgart. Doch nicht nur der Südderby-Klassiker ist bekannt.
Am Donnerstagvormittag hat die Liga den gesamten Spielplan für die kommende Saison bekannt gegeben. Konkret – aus Sicht des amtierenden Deutschen Meisters – sind dabei allerdings erst zwei genaue Anstoßzeiten.
Einmal der besagte Season Opener und – das ist für alle Vereine gleich – der finale Spieltag. Dieser findet am Samstag, 22. Mai 2027 statt.
Vielleicht erleben wir dann ja mal wieder eine Saison, in der sich erst dann entscheidet, wer die Meisterschale in den Himmel halten darf.
Alle anderen Spieltage sind noch nicht abschließend definiert.
So spielt der FC Bayern München in der Saison 2026/27
Hier sind die einzelnen Spieltage der Bayern und mit wem sie es zu tun haben werden.
- 1. Spieltag: FC Bayern München – VfB Stuttgart (28.08., 20.30 Uhr)
- 2. Spieltag: FC Schalke 04 – FC Bayern München (04.-06.09.)
- 3. Spieltag: SV Elversberg – FC Bayern München (11.-13.09.)
- 4. Spieltag: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin (18.-20.09.)
- 5. Spieltag: FC Augsburg – FC Bayern München (09.-11.10.)
- 6. Spieltag: FC Bayern München – RB Leipzig (16.-18.10.)
- 7. Spieltag: SC Freiburg – FC Bayern München (23.-25.10.)
- 8. Spieltag: FC Bayern München – Borussia Dortmund (30.10.-01.11.)
- 9. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München (06.-08.11.)
- 10. Spieltag: FC Bayern München – 1. FC Köln (20.-22.11.)
- 11. Spieltag: Hamburger SV – FC Bayern München (27.-29.11.)
- 12. Spieltag: FC Bayern München – SC Paderborn 07 (04.-06.12.)
- 13. Spieltag: TSG Hoffenheim – FC Bayern München (11.-13.12.)
- 14. Spieltag: FC Bayern München – SV Werder Bremen (18.-20.12.)
- 15. Spieltag: Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München (08.-10.01.)
- 16. Spieltag: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen (12.-14.01.)
- 17. Spieltag: Eintracht Frankfurt – FC Bayern München (15.-17.01.)
- 18. Spieltag: VfB Stuttgart – FC Bayern München (22.-24.01.)
- 19. Spieltag: FC Bayern München – FC Schalke 04 (29.-31.01.)
- 20. Spieltag: FC Bayern München – SV Elversberg (05.-07.02.)
- 21. Spieltag: 1. FC Union Berlin – FC Bayern München (12.-14.02.)
- 22. Spieltag: FC Bayern München – FC Augsburg (19.-21.02.)
- 23. Spieltag: RB Leipzig – FC Bayern München (26.-28.02.)
- 24. Spieltag: FC Bayern München – SC Freiburg (02.-04.03.)
- 25. Spieltag: Borussia Dortmund – FC Bayern München (05.-07.03.)
- 26. Spieltag: FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 (12.-14.03.)
- 27. Spieltag: 1. FC Köln – FC Bayern München (19.-21.03.)
- 28. Spieltag: FC Bayern München – Hamburger SV (02.-04.04.)
- 29. Spieltag: SC Paderborn 07 – FC Bayern München (09.-11.04.)
- 30. Spieltag: FC Bayern München – TSG Hoffenheim (16.-18.04.)
- 31. Spieltag: SV Werder Bremen – FC Bayern München (23.-25.04.)
- 32. Spieltag: FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach (07.-09.05.)
- 33. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München (14.-16.05.)
- 34. Spieltag: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt (22.05., 15.30 Uhr)
Traditionell startet der letzte Spieltag für alle Begegnungen zur gleichen Uhrzeit um 15.30 Uhr.
Titelfoto: John MACDOUGALL/AFP