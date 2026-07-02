Bundesliga-Spielplan steht fest: So sieht das Programm des FC Bayern München in der neuen Saison aus

München - Der FC Bayern München wird am Freitag, den 22. August, ab 20.30 Uhr die neue Bundesliga -Saison einläuten. Zu Gast in der Allianz-Arena ist dann der VfB Stuttgart. Doch nicht nur der Südderby-Klassiker ist bekannt.

Der FC Bayern München startet als amtierender Meister in die kommende Bundesliga-Saison. Daher gebührt ihnen auch das Eröffnungsspiel am 22. August. © John MACDOUGALL/AFP

Am Donnerstagvormittag hat die Liga den gesamten Spielplan für die kommende Saison bekannt gegeben. Konkret – aus Sicht des amtierenden Deutschen Meisters – sind dabei allerdings erst zwei genaue Anstoßzeiten.

Einmal der besagte Season Opener und – das ist für alle Vereine gleich – der finale Spieltag. Dieser findet am Samstag, 22. Mai 2027 statt.

Vielleicht erleben wir dann ja mal wieder eine Saison, in der sich erst dann entscheidet, wer die Meisterschale in den Himmel halten darf.

Alle anderen Spieltage sind noch nicht abschließend definiert.