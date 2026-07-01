Die Tinte ist trocken: FC Bayern holt WM-Torschützen für fünf Jahre

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Der FC Bayern holt sich den marokkanischen WM-Dauer-Torschützen Ismael Saibari. Der Verein bestätigte am Mittwoch einen Vertrag bis Juni 2031.

Von Marco Schimpfhauser

München - Der marokkanische Nationalspieler und amtierende niederländische Meister Ismael Saibari (25) wechselt vom PSV Eindhoven zum FC Bayern München. Das gab der Verein am Mittwoch offiziell auf seiner Website bekannt.

Traf bisher in jedem Spiel der aktuellen WM: Der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari (25) spielt ab kommender Saison für den FC Bayern München.
Traf bisher in jedem Spiel der aktuellen WM: Der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari (25) spielt ab kommender Saison für den FC Bayern München.  © Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Anders als viele seiner künftigen Mannschaftskollegen ist der Offensivspieler derzeit noch in den USA und kämpft mit seinen Landsleuten um den WM-Titel.

Laut Bayern-Sportvorstand Christoph Freund (48) bringt der 25-Jährige alle notwendigen Voraussetzungen mit, um die Münchner zu verstärken.

"Saibari ist mit Eindhoven dreimal in Serie niederländischer Meister geworden, verfügt über Champions-League-Erfahrung und zeigt nun auch bei der WM auf höchstem Niveau, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann", so Freund.

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Er beschreibt den Neu-Bayern als vielseitig, intensiv und mutig. "Für solche Spieler kommen die Fans ins Stadion."

Der 25-Jährige hat in allen drei Gruppenspielen der WM getroffen und auch den entscheidenden Elfmeter in der K.-o.-Runde gegen die Niederlande verwandelt.

Kostet Ismael Saibari den FC Bayern eine Millionensumme?

Für das Team aus Marokko schoss Saibari (rotes Trikot) in dieser Szene das erste WM-Tor des Turniers.
Für das Team aus Marokko schoss Saibari (rotes Trikot) in dieser Szene das erste WM-Tor des Turniers.  © ANGELA WEISS / AFP

Max Eberl, Sportvorstand beim FC Bayern, ist sich sicher: "Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben." In der abgelaufenen Saison schoss er in seinen 37 Pflichtspielen 19 Tore und legte neun weitere auf.

Laut Informationen der "Bild" soll es für den Wechsel eine Ablöse von etwa 50 Millionen Euro geben. Leistungsboni könnten noch dazukommen.

Beide Vereine machten dazu bislang keine offiziellen Angaben.

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Doch was sagt der Torjäger selbst zu seiner neuen Heimat an der Isar, wo er bis mindestens 2031 spielen soll? "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Clubs der Welt ist", so die künftige Nummer 34 der Bayern.

"Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League, und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen."

München eröffnet die kommende Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Das gab die Bundesliga-Gruppe bekannt. Der Südgipfel steigt am 28. August um 20.30 Uhr (Sky/Sat.1).

Titelfoto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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