Die Tinte ist trocken: FC Bayern holt WM-Torschützen für fünf Jahre

München - Der marokkanische Nationalspieler und amtierende niederländische Meister Ismael Saibari (25) wechselt vom PSV Eindhoven zum FC Bayern München . Das gab der Verein am Mittwoch offiziell auf seiner Website bekannt.

Traf bisher in jedem Spiel der aktuellen WM: Der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari (25) spielt ab kommender Saison für den FC Bayern München. © Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Anders als viele seiner künftigen Mannschaftskollegen ist der Offensivspieler derzeit noch in den USA und kämpft mit seinen Landsleuten um den WM-Titel.

Laut Bayern-Sportvorstand Christoph Freund (48) bringt der 25-Jährige alle notwendigen Voraussetzungen mit, um die Münchner zu verstärken.

"Saibari ist mit Eindhoven dreimal in Serie niederländischer Meister geworden, verfügt über Champions-League-Erfahrung und zeigt nun auch bei der WM auf höchstem Niveau, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann", so Freund.

Er beschreibt den Neu-Bayern als vielseitig, intensiv und mutig. "Für solche Spieler kommen die Fans ins Stadion."

Der 25-Jährige hat in allen drei Gruppenspielen der WM getroffen und auch den entscheidenden Elfmeter in der K.-o.-Runde gegen die Niederlande verwandelt.