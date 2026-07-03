Offiziell: FC Bayern holt Nationalspieler Nathaniel Brown

Nathaniel Brown (23) wird künftig für den FC Bayern auflaufen. © Federico Gambarini/dpa

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, erhält der 23-Jährige dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Am Donnerstag absolvierte er bereits seinen Medizincheck in der Münchner Klinik Barmherzige Brüder.

"Nathaniel Brown bringt ein Profil mit, welches im heutigen Fußball sehr gefragt ist", so Vorstand Jan-Christian Dreesen.

"Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern", ergänzte Sportchef Max Eberl.

"Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht", so Brown selbst.