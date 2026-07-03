Offiziell: FC Bayern holt Nationalspieler Nathaniel Brown
München - Nationalspieler Nathaniel Brown wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München.
Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, erhält der 23-Jährige dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Am Donnerstag absolvierte er bereits seinen Medizincheck in der Münchner Klinik Barmherzige Brüder.
"Nathaniel Brown bringt ein Profil mit, welches im heutigen Fußball sehr gefragt ist", so Vorstand Jan-Christian Dreesen.
"Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern", ergänzte Sportchef Max Eberl.
"Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht", so Brown selbst.
Erst im vergangenen Oktober hatte er sein Debüt im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefeiert. Nach nur fünf Länderspielen hatte er sich den Platz in der WM-Startformation erkämpft.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa