Nach Sprüchen zu Tempolimit und Weltfrauentag: DAZN-Experte Sandro Wagner erntet Shitstorm

TV-Experte Sandro Wagner (35) sorgte mal wieder für Aufsehen. © Imago/Matthias Koch

Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner hat als TV-Experte beim Streaming-Anbieter DAZN mal wieder für Aufregung gesorgt. Der 35-Jährige war als Co-Kommentator beim Champions-League-Achtelfinale FC Bayern München gegen Paris St. Germain im Einsatz.

Nachdem sich der Münchener Kingsley Coman (26) und Linksverteidiger Nuno Mendes (20) ein Laufduell lieferten, richtete Wagner einen Gruß an den Grünen-Parteichef und Wirtschaftsminister Robert Habeck: "Das ist linke Spur, deutsche Autobahn ohne Tempobegrenzung, was hoffentlich so bleibt, lieber Herr Habeck."

Der Vizekanzler und seine Partei positionieren sich schon seit langem für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, konnten dieses bei den Sondierungen im Jahr 2021jedoch "nicht durchsetzen".

Für seinen Spruch gegen den Wirtschaftsminister kassierte der 35-Jährige jedoch einen ordentlichen Shitstorm in den sozialen Medien.

Ein User schrieb auf Twitter: "Fußball-Millionär Sandro Wagner will bitte weiter auf Autobahnen rasen, Habeck bashen und einen Weltmännertag. Noch nie einen so unsympathischen Co-Kommentator gesehen."

Und auch Sky-Moderator Moritz Lang mischte sich in die Diskussion ein: "Sandro Wagner auf DAZN: "Coman ist linke Spur auf einer deutschen Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung - was hoffentlich so bleibt." Kein Widerspruch des Kollegen. Schade.."