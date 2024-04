Neuers Kampf um ein Comeback: Sind seine Nummer-1-Zeiten bei Bayern zu Ende?

Angezählt. Nach seinem Muskelfaserriss kämpft Kult-Keeper Manuel Neuer (38) um ein Comeback. Doch selbst, wenn es gelingt, bleibt die Frage: für wie lange? © Ina FASSBENDER/AFP

Im gleichen Alter wurde einst ein Oliver Kahn unter Abschieds-Applaus bei seinem letzten Spiel ausgewechselt. Neuer hingegen kämpft um sein Comeback.

Ein Muskelfaserriss verwehrt ihm weiterhin seinen Stammplatz als Nummer 1 im Kasten – doch wenn das Team am Montag in den Flieger steigt, will er mit an Bord sein.

Dann reisen die Mannen um Trainer Thomas Tuchel (50) zum Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal.

Zuvor tritt der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim an, da gilt aber Keeper Sven Ulreich (35) als gesetzt im Kasten. Für Neuer also weiterhin ein Kampf gegen die Zeit, wenn er in der Königsklasse auflaufen möchte.

Zwei Keeper, die näher an der 40 als an der 30 sind – und deren Verträge am 30. Juni 2025 auslaufen.