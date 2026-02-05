FC Bayern verlängert Vertrag mit Gnabry - aber für wie lange?

München - Weichenstellung für die Zukunft: Serge Gnabry (30) bleibt dem FC Bayern weiter erhalten.

Stürmt weiter für den FC Bayern: Serge Gnabry (30). © Jan Woitas/dpa

Der 30-jährige Nationalspieler hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeisters nämlich vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert, teilten die Münchener am heutigen Mittwoch mit.

"Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können. Die Gespräche waren durchweg positiv, und dass ich jetzt dann mit Ende dieses Vertrags über zehn Jahre hier bin, hätte ich niemals gedacht, als ich bei Bayern angefangen habe", wird Gnabry in dem Klub-Statement zitiert.

"Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen. Die Gründe, zu verlängern, sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl."

Damit geht der Offensivmann zwei weitere Jahre für den FCB, mit dem er bisher unter anderem sechs deutsche Meistertitel sowie die UEFA Champions League gewann, auf Tore- und Trophäenjagd - und das sehr zur Freude von Max Eberl (52).