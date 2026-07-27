Neues Mittelfeldjuwel: FC Bayern kurz vor Verpflichtung von Bara Ndiaye

München - Talent Bara Ndiaye (18) steht beim FC Bayern München kurz vor der festen Verpflichtung und soll den Kaderplatz von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka bekommen.

Bara Ndiaye (18) hat bereits mit den Profis des FC Bayern gespielt. © Tom Weller/dpa

Der 18-Jährige war in der vergangenen Rückrunde bereits von Gambinos Stars Africa an die Münchner verliehen. Das Ziel von Goretzka, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister ausgelaufen war, ist nicht bekannt.

"Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns normal in die Saison startet", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Der Senegalese soll im Trainingslager am Tegernsee schon dabei sein. Ndiaye soll laut Medien einen Vertrag bis 2031 bekommen. Die Ablöse liegt Spekulationen zufolge bei drei bis vier Millionen Euro. Gambinos Stars Africa ist eine Fußballakademie aus Gambia, die seit dem Jahr 2023 mit Red & Gold Football kooperiert, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles FC.

Bereits 2025 trainierte Ndiaye zwei Monate lang bei den Amateuren und der U19 des FC Bayern mit und absolvierte erste Einheiten mit den Profis.

Im Sommer ging es für ihn zu den Grasshoppers Zürich, wo er die Sommervorbereitung mitmachte und in Freundschaftsspielen gegen Celta Vigo und den FC Bayern zum Einsatz kam.