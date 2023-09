Peinliche Panne beim ZDF: Sender verkündet falsches Bayern-Ergebnis vor Spielende!

München - Am Freitagabend empfing der FC Bayern Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Spitzenspiel - und es blieb bis zur letzten Minute hoch spannend, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Leverkusen per Foulelfmeter das 2:2. Das blieb vom ZDF jedoch unbemerkt: Im heute journal wurde ein 2:1-Sieg der Bayern verkündet!