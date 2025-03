Lahm beeindruckt von Goretzka-Comeback: "Voller Einsatz"

Bayern-Profi Leon Goretzka (30) darf auch wieder in der Nationalmannschaft spielen. © Bernd Thissen/dpa

"Er ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, der auch in letzter Zeit Rückschläge erlebt hat und sich davon nicht hat abbringen lassen", sagte Lahm beim Beckenbauer Cup in München und hob "Leidenschaft" und "vollen Einsatz" von Goretzka hervor.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) hat Bayern-Profi Goretzka, der auch in München eine schwere Zeit hatte und immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt wurde, nach 16 Monaten zurück in die Fußball-Nationalmannschaft geholt.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) zum Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand an.

Am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) folgt das Rückspiel in Dortmund. Der Sieger zieht als Gastgeber ins Final Four des UEFA-Wettbewerbs im Juni ein.