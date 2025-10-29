Rekord-Transfer! FC Bayern will Ex-Spieler offenbar für 100 Millionen Euro zurückholen
München - Der FC Bayern plant offenbar eine spektakuläre Rückholaktion!
Der Rekordmeister arbeiten laut dem spanischen Portal "Fichajes.net" daran, Kenan Yildiz (20) zurück nach München zu locken. Und dafür wollen die Bayern dem Bericht zufolge tief in die Tasche greifen: 100 Millionen Euro wollen die Münchner Yildiz' aktuellem Arbeitgeber Juventus Turin bieten - das wäre der teuerste Bundesliga-Einkauf jemals.
Der türkische Nationalspieler besitzt bei den Italienern einen Vertrag bis 2029.
Der Linksaußen kam mit sieben Jahren in die Jugendakademie der Bayern. Im Jahr 2022 wechselte er ablösefrei nach Turin. Seit der Saison 2023/24 besitzt er dort einen Profivertrag. Ein Jahr später verlängerte er dort seinen Vertrag und erhielt die Rückennummer 10.
In der laufenden Saison erzielte Yildiz bei 15 Einsätzen wettbewerbsübergreifend fünf Tore und bereitete sechs Treffer vor.
Die Bayern wollen den Offensivmann dem Bericht zufolge bereits zur kommenden Saison verpflichten - ein schwieriges Unterfangen. Denn der 20-Jährige gilt bei Juve als unverkäuflich und weitere europäische Topklubs wie der FC Chelsea und der FC Arsenal sind an ihm dran.
