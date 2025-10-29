Rekord-Transfer! FC Bayern will Ex-Spieler offenbar für 100 Millionen Euro zurückholen

Für FCB-Sportvorstand Max Eberl (52) wäre eine Yildiz-Rückkehr ein echter Transfer-Coup. © Sven Hoppe/dpa

Der Rekordmeister arbeiten laut dem spanischen Portal "Fichajes.net" daran, Kenan Yildiz (20) zurück nach München zu locken. Und dafür wollen die Bayern dem Bericht zufolge tief in die Tasche greifen: 100 Millionen Euro wollen die Münchner Yildiz' aktuellem Arbeitgeber Juventus Turin bieten - das wäre der teuerste Bundesliga-Einkauf jemals.

Der türkische Nationalspieler besitzt bei den Italienern einen Vertrag bis 2029.

Der Linksaußen kam mit sieben Jahren in die Jugendakademie der Bayern. Im Jahr 2022 wechselte er ablösefrei nach Turin. Seit der Saison 2023/24 besitzt er dort einen Profivertrag. Ein Jahr später verlängerte er dort seinen Vertrag und erhielt die Rückennummer 10.

In der laufenden Saison erzielte Yildiz bei 15 Einsätzen wettbewerbsübergreifend fünf Tore und bereitete sechs Treffer vor.