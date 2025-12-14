Fast die Sensation! Schlusslicht dreht Spiel gegen Bayern, aber Kane wendet erste Saisonpleite ab

München - Verkehrte Welt zum Sonntag in der Allianz Arena, doch die Riesen-Überraschung bleibt aus! Ausgerechnet gegen das Tabellenschlusslicht Mainz 05 ließ sich der FC Bayern vor heimischer Kulisse eine Führung aus der Hand nehmen. Am Ende rettete Harry Kane dem Spitzenreiter beim 2:2 (1:1)-Unentschieden aber einen Punkt und verhinderte die erste Niederlage der Bundesliga-Saison.

Mit diesen Bildern hatte wohl kaum einer gerechnet: Mainz jubelt in der Allianz Arena, hängende Köpfe bei den Münchnern. © Sven Hoppe/dpa

Eigentlich sah dabei zunächst alles nach dem üblichen Prozedere aus: Der Rekordmeister kontrollierte Ball sowie Gegner und spielte fast nur auf ein Tor. Lediglich FSV-Ersatzkeeper Daniel Batz, der den verletzten Robin Zentner vertrat, wuchs gleich mehrfach über sich hinaus und verhinderte den frühen Rückstand.

Bis zur 29. Minute: Dann zog Bayer kurz an, Michael Olise zauberte, Serge Gnabry bediente Lennart Karl und der Youngster veredelte zum verdienten 1:0. Es war bereits das 50. Saisontor der Münchner, nie zuvor wurde diese Marke so früh geknackt.

Alles schon im Sack also? Denkste! Praktisch aus dem Nichts und unmittelbar vor der Pause tauchte Kacper Potulski nach einer Böving-Hereingabe ganz frei im Bayern-Strafraum auf und köpfte das Leder zum völlig überraschenden Ausgleich ins Netz (45.+2).

Und nach dem Seitenwechsel kam es noch dicker für den FCB. Obwohl die Kompany-Elf das Geschehen vom Anpfiff weg wieder nach Belieben dominierte, fiel das Tor auf der anderen Seite.

Stanisic verschätzte sich bei einem hohen Ball aus dem Halbfeld von Stefan Bell und Jae-Sung Lee bedankte sich per Kopf mit der 2:1-Führung für Mainz (67.). Plötzlich hatte der Tabellenletzte das Spiel gedreht!