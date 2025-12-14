Fast die Sensation! Schlusslicht dreht Spiel gegen Bayern, aber Kane wendet erste Saisonpleite ab
München - Verkehrte Welt zum Sonntag in der Allianz Arena, doch die Riesen-Überraschung bleibt aus! Ausgerechnet gegen das Tabellenschlusslicht Mainz 05 ließ sich der FC Bayern vor heimischer Kulisse eine Führung aus der Hand nehmen. Am Ende rettete Harry Kane dem Spitzenreiter beim 2:2 (1:1)-Unentschieden aber einen Punkt und verhinderte die erste Niederlage der Bundesliga-Saison.
Eigentlich sah dabei zunächst alles nach dem üblichen Prozedere aus: Der Rekordmeister kontrollierte Ball sowie Gegner und spielte fast nur auf ein Tor. Lediglich FSV-Ersatzkeeper Daniel Batz, der den verletzten Robin Zentner vertrat, wuchs gleich mehrfach über sich hinaus und verhinderte den frühen Rückstand.
Bis zur 29. Minute: Dann zog Bayer kurz an, Michael Olise zauberte, Serge Gnabry bediente Lennart Karl und der Youngster veredelte zum verdienten 1:0. Es war bereits das 50. Saisontor der Münchner, nie zuvor wurde diese Marke so früh geknackt.
Alles schon im Sack also? Denkste! Praktisch aus dem Nichts und unmittelbar vor der Pause tauchte Kacper Potulski nach einer Böving-Hereingabe ganz frei im Bayern-Strafraum auf und köpfte das Leder zum völlig überraschenden Ausgleich ins Netz (45.+2).
Und nach dem Seitenwechsel kam es noch dicker für den FCB. Obwohl die Kompany-Elf das Geschehen vom Anpfiff weg wieder nach Belieben dominierte, fiel das Tor auf der anderen Seite.
Stanisic verschätzte sich bei einem hohen Ball aus dem Halbfeld von Stefan Bell und Jae-Sung Lee bedankte sich per Kopf mit der 2:1-Führung für Mainz (67.). Plötzlich hatte der Tabellenletzte das Spiel gedreht!
Harry Kane bewahrt den FC Bayern vor der ersten Saisonniederlage
Wütend rannte der Liga-Krösus in der Folge an, aber die Vorzeichen waren nun vertauscht. Das Schlusslicht spielte mit breiter Brust, warf sich in jeder Situation mit unbändiger Entschlossenheit rein und nervte die Bayern damit richtig.
Ausgerechnet Torschütze Potulski zahlte dann im Zweikampf mit Kane jedoch Lehrgeld. Der Youngster hielt den Super-Knipser zu plump fest und ließ Schiedsrichter Robin Braun kaum etwas anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Der Gefoulte trat selbst an - und verwandelte ganz sicher links zum 2:2 (87.).
In der absoluten Schlussphase mit üppiger Nachspielzeit drängte der Bundesliga-Spitzenreiter noch auf die vollen drei Zähler, die Nullfünfer belohnten sich für den beherzten Auftritt aber mit dem Unentschieden.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und Mainz 05
Bundesliga, 14. Spieltag
Bayern München - FSV Mainz 05 2:2 (1:1)
Bayern München: Neuer - Stanisic, Kim (73. Jackson), H. Ito (61. Davies), Bischof (61. Laimer) - Kimmich, Goretzka (61. Pavlovic) - Olise, Karl, Gnabry - Kane
FSV Mainz 05: Batz - Kawasaki (62. Nordin), da Costa, Bell, Potulski, Veratschnig - Böving, Maloney, Sano, J.-s. Lee - Hollerbach (78. Weiper)
Schiedsrichter: Dr. Robin Braun (Wuppertal)
Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Karl (29.), 1:1 Potulski (45.+2), 1:2 J.-s. Lee (67.), 2:2 Kane (87./Foulelfmeter)Gelbe Karten: Laimer (5), Davies (1) / da Costa (3), Potulski (1)
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa