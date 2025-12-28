Abgang im Winter? Drei Bayern-Stars sollen auf der Abschussliste stehen

München - Für den FC Bayern lief die Hinrunde überragend. Obwohl die Münchner in der Liga unangefochten auf Titelkurs liegen, soll es hinter den Kulissen rumoren: Gleich drei Profis könnten den Rekordmeister schon bald verlassen.

Muss Vincent Kompany (39) sich von drei Bayern-Spielern verabschieden? © Harry Langer/dpa

Wie "Fußballtransfers" berichtet, stehen mit Sacha Boey (25), Raphaël Guerreiro (32) und Leon Goretzka (30) drei Profis auf der möglichen Abgabeliste für die Winterpause.

Rechtsverteidiger Sacha Boey war vor knapp zwei Jahren für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern gewechselt.

Seinen letzten Einsatz für die Münchner hatte er am 1. November. Für eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro wäre der Rekordmeister bereit, ihn im Januar ziehen zu lassen.

Zwar zeigt Crystal Palace Interesse an einer Verpflichtung, doch der englische Klub ist bisher nicht bereit, den geforderten Betrag zu bezahlen. Bei den Bayern kommt Boey aber kaum zum Einsatz und konnte die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen.

Ein Wechsel würde sowohl dem Spieler als auch dem Verein neue Perspektiven eröffnen.