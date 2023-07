Sadio Mané bricht sein Schweigen: "Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh"

Saido Mané (31) konnte beim FC Bayern nicht Fuß fassen. © Sven Hoppe/dpa

"Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", sagte der Angreifer gegenüber Sky. "Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können. Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen."

Er ergänzte aber auch: "Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft."

Eine Woche zuvor wollte Mané nicht mit der Presse sprechen. "Ihr tötet mich jeden Tag - und jetzt wollt ihr mit mir sprechen", keifte der 31-Jährige verärgert, als er nach der offiziellen Team-Präsentation der Bayern in der Allianz Arena nach einem Interview gebeten wurde.

Mané hatte sich am Sonntagmorgen von der Mannschaft in Tokio verabschiedet. Der FC Bayern befindet sich im Moment auf Marketing-Reise in Asien.

Der Flügelflitzer steht kurz vor einem Wechsel zum Saudi-Klub Al-Nassr, für den auch Weltfußballer Cristiano Ronaldo (38) seit Anfang dieses Jahres spielt. Am Montag begann er mit dem Medizincheck in Dubai. Sollte dieser positiv verlaufen, sind die restlichen Formalien laut "Sky" bereits geklärt.