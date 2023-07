FC-Bayern-Star Sadio Mané hat die Schnauze voll: "Ihr tötet mich jeden Tag"

München - Sadio Mané (31) steht schon lange in der Kritik und beim FC Bayern auf dem Abstellgleis . Jetzt hat der Senegalese seinem Ärger Luft gemacht.

Sadio Mané (31) gilt als Wechselkandidat beim FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Nach der offiziellen Team-Präsentation der Münchner vor rund 45.000 Fans am Sonntag, bei der auch Triple-Trainer Jupp Heynckes (78) gefeiert wurde, brach der Frust aus Afrikas Fußballer des Jahres heraus.



"Ihr tötet mich jeden Tag - und jetzt wollt ihr mit mir sprechen", keifte der 31-Jährige verärgert, als er in der Mixed Zone am Ausgang der Allianz Arena um ein Interview gebeten wurde. Danach verschwand der Angreifer in Richtung Auto.

Mané war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro plus Boni vom FC Liverpool an die Isar gewechselt. Die Verpflichtung wurde damals als Königstransfer gefeiert, doch der Rechtsfuß konnte die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.

Fast zwei Monate lang kämpfte der Flügelspieler mit einer Entzündung im Wadenbeinköpfchen. Die Verletzung ließ auch seinen WM-Traum platzen.

Tiefpunkt seiner ersten Bayern-Saison war der Kabinenzoff mit Leroy Sané (27) nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City: Mané schlug seinem Teamkollegen damals ins Gesicht.