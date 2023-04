Nach Bayern-Kabinenzoff: Das sind die Konsequenzen für Mané

München - Paukenschlag an der Säbener Straße! Nach dem Kabinenzoff beim FC Bayern München zwischen Sadio Mané (31) und Leroy Sané (27) wurde der senegalesische Nationalspieler jetzt suspendiert.

Sadio Mané (31) wurde beim FC Bayern suspendiert. © AFP/Christof Stache

Der Offensivspieler soll seinem Teamkollegen nach der bitteren 0:3-Niederlage bei Manchester City im Champions-League-Viertelfinale ins Gesicht geschlagen haben.

Wie der Verein am Nachmittag bekannt gab, steht der Senegalese nicht im Kader für das Heimspiel am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim. "Sadio Mané, 31, wird am kommenden Samstag nicht im Kader des FC Bayern für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen. Grund ist ein Fehlverhalten Manés nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City. Zusätzlich wird Mané eine Geldstrafe erhalten", heißt es auf der Homepage des FCB. Zuerst hatte die Bild berichtet.

Bis jetzt ist unklar, was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, sodass Mané, derartig die Verfassung verloren haben soll.

Der Seneglase gilt als ruhiger, ausgeglichener, kollegialer und menschlich einwandfreier Spieler, der sich bislang nichts zuschulden hat kommen lassen.

Nach der bitteren Niederlage beim Team von Trainer Pep Guardiola (52) lagen aber die Nerven beim FC Bayern offenbar blank.