Schock im Bayern-Trainingslager: Thomas Müller muss verletzt abreisen!

Rottach-Egern - Bittere Nachrichten für Thomas Müller (33) und den FC Bayern ! Der Führungsspieler muss das Trainingslager der Münchner am Tegernsee wegen einer Verletzung vorzeitig verlassen.

Thomas Müller (33) plagen Hüft-Probleme. Er wird in nächster Zeit individuell trainieren. © Christof STACHE/AFP

Wie der deutsche Serien-Meister am Montag mitteilte, hat Müller muskuläre Probleme an der linken Hüfte. Deswegen wird der Offensivmann individuelle Einheiten in München absolvieren und vorerst nicht mit der Mannschaft trainieren.

Der FC Bayern ist zur Saisonvorbereitung noch bis zum Donnerstag am Tegernsee, wo am Dienstagabend (18.30 Uhr) ein Freundschaftsspiel gegen den Kreisklasse-Klub FC Rottach-Egern ansteht.



Müller war bereits in der Vorsaison vor der Fußball-Weltmeisterschaft von Hüftproblemen gebremst worden. Im nun reiferen Profi-Alter von 33 Jahren spürt der Vize-Kapitän seinen Körper mehr als früher. Für seine Verhältnisse ungewöhnlich oft musste der nicht sehr verletzungsanfällige Weltmeister von 2014 in der vergangenen Saison pausieren.

In der Einstimmung auf den Trainingsstart hatte sich Müller unter anderem mit Lauftraining fit gehalten.

"So ganz habe ich das Lauftraining noch nie geliebt, aber es gehört einfach zum Job. Und meine gute Fitness hat mir meine ganze Karriere über sehr geholfen", hatte er erklärt.