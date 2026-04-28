Schweinsteiger warnt FC Bayern vor PSG: "Wäre wichtig, dass sie nicht untergehen"

Paris/München - Bastian Schweinsteiger (41) hat vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain am Dienstagabend eine Einschätzung abgegeben.

Bastian Schweinsteiger (41) blickt auf die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris. © Tom Weller/dpa

"Normalerweise könnte man davon ausgehen, dass viele Tore fallen, weil beide Offensiven eine enorme Qualität haben", sagte der Weltmeister von 2014 der "Abendzeitung".

Für die Münchner wäre laut Schweinsteiger auch schon ein 1:1 gut. Denn der TV-Experte spekuliert auf einen Vorteil im Rückspiel in München. "Die Allianz Arena wird mit Sicherheit nochmal einen Punch geben", meinte der 41-Jährige und warnte:

"Entsprechend wäre es wichtig, dass sie nicht untergehen."

Ein Spieler sticht für Schweinsteiger besonders heraus: Bayerns Flügelflitzer Michael Olise (24). "Er gehört in die Abteilung Weltklasse", sagte der ehemalige Mittelfeldmann.

Olise sei "unglaublich schwer zu greifen, weil er unfassbar leichtfüßig und wendig ist". Das Timing des Franzosen sei "fantastisch".