Musiala mit böser Erinnerung vor Champions-League-Halbfinale: "Schaue ich mir auf gar keinen Fall mehr an"

Paris/München - Seinen Medien-Konsum sollte Jamal Musiala vor seinem emotionalen Wiedersehen des FC Bayern München mit Paris Saint-Germain besser einschränken. Denn eines mag der Fußball-Nationalspieler nicht mehr sehen: Bilder seiner schweren Beinverletzung.

Juli 2025: Jamal Musiala liegt mit gebrochenem Wadenbein auf dem Platz. © Malachi Gabriel/ZUMA Press Wire/dpa

"Die schaue ich mir auf gar keinen Fall mehr an", erzählte der 23-Jährige während seines langen Weges zurück zu früherer Stärke.

Natürlich wird im Vorfeld des großen Champions-League-Halbfinales gegen PSG noch einmal ausführlich an jenes Drama erinnert, das sich am 5. Juli 2025 bei der Club-WM in Atlanta ereignet hatte.

Musiala verletzte sich beim 0:2 der Bayern im Viertelfinale gegen Paris schwer bei einem heftigen Zusammenprall mit dem aus seinem Tor stürzenden Schlussmann Gianluigi Donnarumma. Wer die Fernsehbilder des linken Beins gesehen hat, wird sie nie mehr vergessen.

Musiala schrie auf dem Rasen liegend vor Schmerzen, Teamkollegen und auch Gegenspieler standen entsetzt um ihn herum. Der Bayern-Profi musste tags darauf in einem Krankflieger heim nach Deutschland gebracht werden.

Das gebrochene Wadenbein und das schwer beschädigte Sprunggelenk wurden operiert. Eine monatelange Reha folgte, ebenso kleinere Rückschläge.