Rummenigge verrät Kane-Pläne für FC Bayern: "Signalisiert, dass er ..."

München - Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (70) hat konkrete Vertragsgespräche des FC Bayern München mit Torjäger Harry Kane (32) nach dem Saisonende angekündigt.

Torjäger Harry Kane (32) fühlt sich beim FC Bayern wohl. © Federico Gambarini/dpa

Und dann gibt es für den deutschen Fußball-Meister nur eine Stoßrichtung: "Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern", sagte Rummenigge im Interview mit dem Internetportal "t-online".

Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet worden. In 141 Spielen für den FC Bayern hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft 138 Tore erzielt.

"Harry Kane zu Bayern München zu holen, war ein wichtiger Coup in der Geschichte des Clubs", sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende Rummenigge, der dem Aufsichtsrat des FC Bayern angehört, vor den Halbfinalspielen in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

"Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich - so ist das besprochen - irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen."

Unter Trainer Vincent Kompany habe Kane noch einmal "eine Transformation" vollzogen, erklärte Rummenigge. Und zwar von einem Angreifer, der viele Tore geschossen habe zu einem "spielenden Stürmer". Und das sei für das Bayern-Spiel "sehr wichtig".