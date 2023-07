Spurs-Coach schießt gegen FC Bayern: "Für sie ein größeres Problem als für uns"

"Er ist einer der besten Stürmer der Welt", so der 57-Jährige damals. "Ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie wir diesen Klub erfolgreich machen können. Ich habe keine Zweifel, dass er das auch will."

Harry Kane (29) will offenbar nach München. Doch so einfach wollen die Spurs ihre Vereinsikone nicht ziehen lassen. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Uli Hoeneß hatte am Rande des Bayern-Trainingslagers am Tegernsee aus dem Nähkästchen geplaudert. "Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn", hatte der 71-Jährige am Samstagabend gesagt. Dann werden die Spurs "einknicken" müssen. Hoeneß ist Medienprofi und weiß, was er mit solchen Aussagen auslöst.

Postecoglou betonte, dass der ganze Wirbel Harry Kane nicht aus der Bahn werfen wird. "Viele Leute kennen Harry besser als ich es tue, aber er wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Er ist hier und solange das so ist, ist er voll dabei bei dem, was wir tun."

Und das erste Treffen mit der Vereinsikone? "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Harry. Wie gesagt nichts Weltbewegendes oder Entscheidendes bezüglich dessen, was sich die Leute fragen", erläuterte der Ex-Celtic-Coach.

"Ich habe mich vorgestellt, und wir haben vor allem über den Klub gesprochen und was er denkt, wo dieser steht und wo Verbesserungspotenzial besteht."