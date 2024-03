Neuer Trainer des FC Bayern: Steht die Entscheidung etwa kurz bevor?

Max Eberl (50) hat als Sportvorstand des FC Bayern keine leichte Aufgabe vor der Brust. Der Rekordmeister benötigt einen neuen Trainer. © Jan Woitas/dpa

"Wir starten in den April. Es wäre schön, wenn wir es im April hinbekämen", erklärte Max Eberl (50) im Gespräch mit "Sky". Der Sportvorstand schränkte zugleich jedoch deutlich ein, sich bei der Suche auf kein genaues Datum festlegen zu wollen. "Ohne dass ich mir jetzt sage, das ist der ultimative Tag."

Sollte es trotz allem "ein bisschen länger" dauern, so sei dies natürlich kein Problem. Fest stehe aber, dass die Trainerfrage "so schnell wie möglich" und vor allem auch "so gut wie möglich" gelöst werden müsse. "Wir wollen die beste Entscheidung treffen."

Doch wen hat der Rekordmeister überhaupt auf der Liste? Als absolute Wunschlösung galt Xabi Alonso.

Der 42-Jährige, der derzeit mit Bayer Leverkusen einen zweifelsohne beeindruckenden Höhenflug hinlegt, hatte einige Optionen, hat sich aber trotz aller Möglichkeiten letztlich für einen Verbleib bei der Werkself entschieden.

Der Klub sei an mehreren Trainern dran, stellte Eberl klar. "Wir loten aus und wir schauen, was wirklich machbar ist."