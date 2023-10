Tatsächlich! Jérôme Boateng ist zurück bei den Bayern, doch es gibt einen Haken

Jérôme Boateng (35) ist seit Sonntag tatsächlich zurück beim FC Bayern München. © Tom Weller/dpa

Einen Tag nach dem 2:2-Unentschieden bei RB Leipzig betrat der Innenverteidiger das erste Mal nach mehr als zwei Jahren wieder den Trainingsplatz an der Säbener Straße.

"Nach dem 2:2 des FC Bayern im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig absolvieren die Spieler, die nicht in der Startelf standen, am Sonntag eine Trainingseinheit an der Säbener Straße. Mit dabei: Der zweifache Triple-Sieger Jérôme Boateng (35). Der derzeit vereinslose Verteidiger stand zuletzt bei Olympique Lyon unter Vertrag", schrieb der Verein auf seiner Homepage.

In dem Statement heißt es weiter, dass Boateng in den kommenden Tagen mittrainiert. Nach Informationen der Bild-Zeitung erhält der Weltmeister von 2014 jedoch noch keinen Vertrag, sondern es wird seine Leistungsfähigkeit erst einmal auf den Prüfstand gestellt.

Seit Sommer dieses Jahres ist der Mann, der zehn Jahre beim FC Bayern spielte und im Sommer 2021 zu Olympique Lyon wechselte, vereinslos.