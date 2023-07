Testspiel statt Training: FC Bayern fordert FC Rottach-Egern zum ersten Match der Saison

Rottach-Egern/München - Der FC Bayern München hat sich als Vorbereitung für die anstehende Saison bereits den ersten Gegner vorgenommen. Das Tuchel-Team trifft am 18. Juli (Dienstag) auf den FC Rottach-Egern.

Eric Maxim Choupo-Moting (34) und der FC Bayern München treffen im Rahmen ihres Trainingslagers am Tegernsee auf den FC Rottach-Egern. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Die Hausherren mit ihren knapp 700 Vereinsmitgliedern empfangen den Deutschen Fußball-Rekordmeister ab 18.30 Uhr im Stadion am Birkenmoos.

Die heimstarken Kreisklasse-Spieler belegten in der abgelaufenen Saison den 6. Tabellenplatz.

Zehnmal konnten sie nicht als Gewinner vom Feld gehen - davon endeten drei Partien unentschieden. Die übrigen vier Spiele konnte Rottach-Egern für sich entscheiden.

Nun nehmen sie es mit dem Meisterschafts-Abonnenten FC Bayern auf. Im Rahmen ihres Trainingslagers am Tegernsee treten die Münchner gegen die Herren der Gruppe 3 an.

"Tickets für das erste Spiel des FC Bayern in der neuen Saison wird es ausschließlich vor Ort an der Tageskasse geben", heißt es in einer Mitteilung des Bundesligisten.