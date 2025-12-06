Torwart-Zoff bei Bayern: Wird Nübels Traum durch Neuer-Verlängerung zerstört?
München - Eigentlich steht Alexander Nübel (29) nur leihweise beim VfB Stuttgart unter Vertrag und wartet auf seine Chance im Bayern-Tor. Doch sollte Spitzenkeeper Manuel Neuer (39) seinen Vertrag beim Rekordmeister verlängern, wäre eine Rückkehr für Nübel wohl endgültig ausgeschlossen.
Ob Neuer dem FC Bayern München erhalten bleibt, ist bisher noch unklar. Gespräche für eine mögliche Verlängerung sollen im Frühjahr, kurz vor seinem 40. Geburtstag, stattfinden.
Er selbst wisse noch nicht, ob er bleiben möchte. "Entscheidend wird sein, wie ich mich gerade in der Rückrunde fühle", so Neuer laut "AZ".
Beim VfB steht am Samstag ein Torhüter zwischen den Pfosten, der eigentlich dem FC Bayern gehört: Alexander Nübel.
Der 29-Jährige ist bereits seit zwei Jahren nach Stuttgart ausgeliehen, sein Vertrag in München läuft aber noch lange weiter, bis 2029. Spannend wird es, weil seine Zukunft komplett davon abhängt, wie es für Manuel Neuer weitergeht.
Sollte der Bayern-Kapitän noch einmal verlängern, hätte Nübel in München kaum eine Perspektive – ein Verkauf wäre dann die logische Folge. Während sein Marktwert bei rund zwölf Millionen Euro liegt, hoffen die Bayern auf deutlich mehr und liebäugeln mit Angeboten aus der finanzstarken Premier League – und bis zu 20 Millionen Euro.
Nübel komme "auf keinen Fall" zu den Bayern zurück, solange Neuer da ist
Bayerns Sportdirektor Christoph Freund betonte am Freitag: "Nübel spielt eine gute Saison, er hat sich noch mal richtig entwickelt, die letzten ein, zwei Jahre und ist sicher einer der besten Torhüter in Deutschland." Weiter sagte er: "Von dem her sind wir sehr froh, dass wir für die Zeit nach Manuel, wenn die irgendwann kommt, sehr gut aufgestellt sind."
Gegenüber dem "Kicker" äußerte sich Alexander Nübel klar zu einer Rückkehr zu den Bayern: "Auf keinen Fall kommt für mich infrage, dass ich zurückkomme, wenn Manu noch da ist. Das mache ich sicher nicht, das kann ich ausschließen, dass ich mich bei Bayern noch einmal auf die Bank setze."
Titelfoto: Montage: Sven Hoppe/dpa, Christian Charisius/dpa