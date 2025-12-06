Und dann kam Kane: Bayern-Torjäger sorgt für erste Heimniederlage des VfB

Der VfB Stuttgart unterliegt am 13. Spieltag der Bundesliga daheim gegen Bayern München mit 5:0.

Stuttgart - Traumtorschütze Konrad Laimer und Edeljoker Harry Kane als Dreierpacker haben dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga die nächsten drei Punkte beschert. Der Rekordmeister gewann den Südschlager beim VfB Stuttgart nach einer umkämpften ersten Halbzeit letztlich doch noch klar mit 5:0 (1:0) und feierte den zwölften Sieg im 13. Liga-Spiel der Saison.

Dreierpack Kane! Bayerns Star-Stürmer lieferte auch auswärts im Ländle ab - mal wieder. © Tom Weller/dpa Laimer traf in der 11. Minute für die Münchner, die ihre Tabellenführung weiter zementierten. Der nach rund einer Stunde eingewechselte Stürmerstar Kane (66./82., Handelfmeter/88.) und Josip Stanisic (78.) legten vor 60.000 Zuschauern nach. Stuttgarts Lorenz Assignon, der den Strafstoß verschuldet hatte, sah die Rote Karte (81.). Wie schon bei den Erfolgen gegen den FC St. Pauli (3:1) und bei Union Berlin (3:2) ging den Bayern auch diesmal lange nicht alles so leicht von der Hand wie teilweise in dieser Saison bereits gesehen. Doch auch die knifflige Aufgabe beim Pokalsieger lösten sie letztlich souverän. Für den VfB, der nach der Pause nachließ, war die erste Liga-Heimniederlage der Saison ein Dämpfer im Rennen um die Europapokal-Plätze. FC Bayern München FC Bayern auf Pokal-Mission: Kompany träumt vom Finale – Eberl sieht Vorteil In Stuttgart erwischten die Münchner den besseren Start - und belohnten sich durch Laimers sehenswerten Treffer früh.

Harry Kane drückt dem Spiel seinen Stempel auf

Der VfB hatte in der Partie meist das Nachsehen. Hier kann sich Bayerns Nicolas Jackson (r.) gegen den Stuttgarter Angelo Stiller durchsetzen. © Tom Weller/dpa Die Partie war unterhaltsam, mitunter zerfahren - und phasenweise auch hitzig. Nübel hatte großes Glück, als ihm ein Schuss von Olise durchrutschte, jedoch nicht im Stuttgarter Tor landete (34.). Bei der darauffolgenden Ecke bekam VfB-Stratege Angelo Stiller den Arm von Bayerns Dayot Upamecano ins Gesicht. Spätestens jetzt war im Südschlager richtig Feuer drin. Die Schwaben arbeiteten am Ausgleich. Der starke Nikolas Nartey traf per Kopf zum vermeintlichen 1:1, das nach langer Überprüfung vom Videoassistenten wegen einer Abseitsstellung aber wieder einkassiert wurde (40.). Bayerns Offensiv-Wirbel Olise, der sein Können immer wieder aufblitzen ließ, eröffnete den zweiten Durchgang und hämmerte die Kugel nur knapp über den Kasten. Auf der Gegenseite prüfte Stuttgarts Deniz Undav - zuletzt in bestechender Form - Urbig mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. FC Bayern München Torwart-Zoff bei Bayern: Wird Nübels Traum durch Neuer-Verlängerung zerstört? Eine knappe halbe Stunde vor dem Ende hätten die Münchner bei einem Konter auf 2:0 stellen können, Olise und Luis Díaz verdaddelten die Gelegenheit aber. Kurz darauf war's dann so weit: Der für den weitgehend wirkungslosen Nicolas Jackson eingewechselte Kane spazierte ungestört durch das Mittelfeld und traf per Flachschuss ins linke Eck. Das 15. Liga-Tor des Engländers in dieser Saison war die Entscheidung. Stanisic und zwei weitere Kane-Tore schraubten das Ergebnis in die Höhe.