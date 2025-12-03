FC Bayern auf Pokal-Mission: Kompany träumt vom Finale – Eberl sieht Vorteil

Der FC Bayern München steht im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Union Berlin vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

München/Berlin - Über Berlin nach Berlin: Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) hat vor dem Achtelfinalspiel im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Union Berlin das Cupfinale als Ziel ausgerufen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) hat ein klares Ziel: das DFB-Pokalfinale in Berlin.
Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) hat ein klares Ziel: das DFB-Pokalfinale in Berlin.  © Andreas Gora/dpa

"Ich möchte nach diesem Spiel wieder nach Berlin fahren", sagte der Belgier am Dienstag, "aber ich kann uns nicht ins Finale reden."

Sondern? "Es gehört Arbeit dazu, eine gewisse Einstellung. Wenn wir zeigen, wie hungrig wir sind auf dieses Finale, dann weiß ich, dass wir das schaffen können", meinte Kompany. Seit dem 20. und bislang letzten Triumph 2019/20 kam der Rekordsieger bei fünf Versuchen nur ein einziges Mal bis ins Viertelfinale, weiter ging es nie.

Entsprechend groß ist die Sehnsucht nach dem Olympiastadion, erst einmal geht es aber an die Alte Försterei.

Beifall und Geschenke: FC Bayern verabschiedet Coman
FC Bayern München Beifall und Geschenke: FC Bayern verabschiedet Coman

"Wir sind vorbereitet auf alles. Wir wissen, dass wir eine Leistung bringen können, die uns Erfolg bringt", sagte Kompany und ergänzte: "Es ist guter Druck. Am Ende der Saison wollen wir nochmal diesen Druck spüren, dann vielleicht noch einen größeren."

Das 2:2 in der Bundesliga Anfang November bei Union, das Torgarant Harry Kane erst in der Nachspielzeit gesichert hatte, sei "ein kleiner Vorteil", meinte Max Eberl (52). "Da braucht Vinnie nicht großartig den Finger heben und warnen", meinte der Sportvorstand des FC Bayern München.

FC Bayern gegen Union Berlin im DFB-Pokal: Manuel Neuer nach Sperre zurück

Manuel Neuer (39) feiert sein Pokal-Comeback in Berlin.
Manuel Neuer (39) feiert sein Pokal-Comeback in Berlin.  © Sven Hoppe/dpa

Verzichten müssen die Bayern noch auf die langzeitverletzten Jamal Musiala (22) und Alphonso Davies (25), Letzterer aber steht vor seiner Rückkehr. "Wir haben fast Alphonso Davies wieder dabei, noch nicht für dieses Spiel", sagte Kompany.

Manuel Neuer wird nach seiner abgelaufenen Zwei-Spiele-Sperre im Pokal wieder im Münchner Tor stehen. In den ersten zwei Runden war der 39 Jahre alte Kapitän erfolgreich von Youngster Jonas Urbig (22) vertreten worden.

Die Bayern sind in 13 Pflichtspielen gegen Union noch ungeschlagen.

Kompany schießt nach Ballacks Vorwürfen zurück: "Neuer ist ein überragender Torwart"
FC Bayern München Kompany schießt nach Ballacks Vorwürfen zurück: "Neuer ist ein überragender Torwart"

Eine so starke Bilanz haben sie nur gegen den ehemaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen, der inzwischen in der Regionalliga West spielt.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa

Mehr zum Thema FC Bayern München: