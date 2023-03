"Wenig Liebe, wenig Herz": Kimmich hadert mit Bayern-Aus für Nagelsmann

Joshua Kimmich (28) hat sich deutlich geäußert. © Christian Charisius/dpa

Nationalmannschaftskapitän Kimmich und sein Münchner Teamkollege haben den Rauswurf von Trainer Julian Nagelsmann (35) beim FC Bayern äußerst nachdenklich und kritisch kommentiert.

"Klar ist das kurios", sagte der 28-jährige Kimmich nach dem 2:0 der DFB-Auswahl am Samstagabend gegen Peru über die Ablösung Nagelsmanns durch Nachfolger Thomas Tuchel (49). "Am Ende des Tages ist so das Geschäft, wenig Liebe, wenig Herz. Wir müssen lernen, damit umzugehen und auch mit der Entscheidung zu leben", sagte der DFB-Kapitän.



Neu sei diese Gefühlskälte für ihn allerdings nicht.

"Das mussten viele von uns schon am eigenen Leib erfahren. Dementsprechend muss man immer wieder versuchen, damit umzugehen", erklärte Kimmich in der Mixed Zone auf seine ersten Aussagen angesprochen. Goretzka sprach in Mainz derweil von einem "Schock", es sei "extrem in diesem Geschäft, wie schnell so was gehen kann".



Seine Einschätzung zum Nagelsmann-Aus sei keine Kritik an der Vereinsführung, sondern eine generelle Beschreibung des Fußballgeschäfts, merkte Kimmich entsprechend an und machte klar: "Das ist unabhängig von den Bossen."