Real Madrid ruft: Bayern-Star Olise sorgt mit Instagram-Aktion für Transfer-Spekulationen

München - Diese Aktion bringt die Gerüchteküche zum Brodeln! Michael Olise (24) hat alle Fotos, die ihn im Trikot vom FC Bayern zeigen, aus seinem Instagram-Account gelöscht. Ein Zeichen für eine große sportliche Veränderung?

Michael Olise (24) wurde beim FC Bayern zum Fußball-Weltstar. © Jan Woitas/dpa

Aktuell ist auf Olises Instagram-Profil nur noch ein Post zu sehen: eine Bildreihe von der WM 2026. In den Kommentaren finden sich zahlreiche Kommentare, die die Lösch-Aktion mit einem Transfer zu den Königlichen in Verbindung bringen.

Kein Wunder: Schließlich wird der Flügelspieler seit Wochen mit den Spaniern in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte die "AS" berichtet, dass Real bereit sein soll, eine astronomische Ablösesumme für den Franzosen zu bezahlen.

Allerdings sollten sich die Madrid-Fans nicht zu früh freuen. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Olise sein Instagram-Profil aufräumt.

Im Sommer 2023, als er noch für Crystal Palace spielte, löschte er ebenfalls sämtliche Instagram-Bilder. Damals stand ein Transfer zum FC Chelsea im Raum. Britische Zeitungen wie "The Sun" interpretierten die Aktion ebenfalls als Zeichen für einen Wechsel.

Doch am Ende blieb Olise noch ein weiteres Jahr bei Crystal Palace und wechselte 2024 für rund 53 Millionen Euro zum FC Bayern.