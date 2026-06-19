Real Madrid ruft: Bayern-Star Olise sorgt mit Instagram-Aktion für Transfer-Spekulationen
München - Diese Aktion bringt die Gerüchteküche zum Brodeln! Michael Olise (24) hat alle Fotos, die ihn im Trikot vom FC Bayern zeigen, aus seinem Instagram-Account gelöscht. Ein Zeichen für eine große sportliche Veränderung?
Aktuell ist auf Olises Instagram-Profil nur noch ein Post zu sehen: eine Bildreihe von der WM 2026. In den Kommentaren finden sich zahlreiche Kommentare, die die Lösch-Aktion mit einem Transfer zu den Königlichen in Verbindung bringen.
Kein Wunder: Schließlich wird der Flügelspieler seit Wochen mit den Spaniern in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte die "AS" berichtet, dass Real bereit sein soll, eine astronomische Ablösesumme für den Franzosen zu bezahlen.
Allerdings sollten sich die Madrid-Fans nicht zu früh freuen. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Olise sein Instagram-Profil aufräumt.
Im Sommer 2023, als er noch für Crystal Palace spielte, löschte er ebenfalls sämtliche Instagram-Bilder. Damals stand ein Transfer zum FC Chelsea im Raum. Britische Zeitungen wie "The Sun" interpretierten die Aktion ebenfalls als Zeichen für einen Wechsel.
Doch am Ende blieb Olise noch ein weiteres Jahr bei Crystal Palace und wechselte 2024 für rund 53 Millionen Euro zum FC Bayern.
Michael Olise auf Instagram
FC Bayern will Michael Olise um jeden Preis halten
In München avancierte der Angreifer zum Weltstar. In der vergangenen Saison erzielte der 24-Jährige in 52 Pflichtspielen 22 Tore und bereitete 31 Treffer vor. Kein Wunder, dass der französische Nationalspieler bei vielen Topklubs auf dem Wunschzettel steht.
Beim FC Bayern denkt man aber gar nicht daran, Olise zu verkaufen. Bezüglich der Gerüchte, dass der FC Liverpool bereit sein soll, 200 Millionen Euro für Rechtsaußen zu überweisen, sagte Uli Hoeneß (74) zuletzt:
"Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen."
Und auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) stellte klar: "Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel – wir sind entspannt."
Titelfoto: Jan Woitas/dpa