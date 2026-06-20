WM-Torjäger Saibari begeistert: Ist sein Wechsel zum FC Bayern schon perfekt?

Boston/München - Ismael Saibari (25) hat sich mit seinem nächsten Treffer bei der WM weiter in den internationalen Fokus geschossen. Was der Angreifer aus Marokko zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern sagt und was Jürgen Klopp (59) von ihm hält.

Der Marokkaner Ismael Saibari (25) überzeugt bei der WM. © Charles Krupa/AP/dpa

"Es ist die beste Zeit meiner Karriere, weil ich, seitdem ich klein bin, davon träume, mit meinem Land bei einer WM zu spielen. Das habe ich geschafft. Jetzt habe ich zwei Tore für mein Land geschossen. Ich bin einfach glücklich", sagte der Torjäger nach dem 1:0 gegen Schottland.

Schon beim 1:1 zum WM-Auftakt gegen Brasilien hatte Saibari das einzige Tor für die Nordafrikaner erzielt. "Ob ich eine Entdeckung dieser WM bin, sollen andere beurteilen", meinte Saibari.

Zumindest für den FC Bayern scheint Saibaris Entwicklung nicht überraschend zu kommen. Der deutsche Rekordmeister soll den Marokkaner bereits seit längerer Zeit beobachten – nun deutet vieles auf einen erfolgreichen Abschluss der Bemühungen hin.

Medienberichten zufolge hat der Offensivspieler der PSV Eindhoven den Medizincheck bereits während des Turniers absolviert und bestanden.

Auch wenn die offizielle Bekanntgabe des Transfers noch auf sich warten lässt, hält sich Saibari bedeckt. Fragen zu dem bevorstehenden Wechsel blockte er nach dem WM-Sieg ab. "Danke", sagte der in Spanien geborene Offensivspieler lediglich und leitete zur nächsten Frage über.