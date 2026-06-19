Wird der FC Bayern schwach? Real Madrid ist bei Michael Olise zu astronomischer Ablösesumme bereit

Müchen/Madrid - Kann der FC Bayern auch bei diesen Summen noch "Nein" sagen?

Michael Olise (24) hat mit seinen Auftritten für den FC Bayern das Interesse vieler Topklubs geweckt. © Federico Gambarini/dpa

Wie die spanische "AS" berichtet, lässt Real Madrid bei Michael Olise (24) nicht locker. Beim WM-Auftaktspiel der Franzosen gegen Senegal (3:1) zauberte der Flügelspieler erneut und bereitete zwei Tore vor.

Dem Bericht zufolge sollen die Königlichen bereit sein, mindestens 150 Millionen Euro für Olise nach München zu überweisen.

Spektakulär: Intern sollen sogar Angebote in Höhe von über 200 Millionen Euro diskutiert werden!

Damit hat der Transfer das Potenzial, den Neymar-Wechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain im Jahr 2017 von der Spitze abzulösen: PSG zahlte damals eine Ablöse in Höhe von 222 Millionen Euro plus Handgeld – bis heute ist das ein "Weltrekord".

Der FC Bayern will Olise auf keinen Fall ziehen lassen. Allerdings könnte der Deutsche Rekordmeister Probleme bekommen, wenn er dem 24-Jährigen einen Wechselwunsch verweigert und gleichzeitig so viel Geld geboten bekommt.

Die Lösung: eine vorzeitige Vertragsverlängerung – inklusive einer ordentlichen Gehaltserhöhung.