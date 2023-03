Trapattonis legendäre Wutrede wird 25 Jahre: "Was erlauben Struuunz?"

München - Giovanni Trapattoni (83) kam im Trainingsanzug ins Pressestüberl, breitete mehrere handgeschriebene Zettel vor sich auf dem Pult mit den Mikrofonen aus und wandte sich ungeduldig an die Kameraleute und Journalisten. "Guten Tag, sind Sie bereit?" Was in den dreieinhalb Minuten danach folgte, ist als die wohl legendärste Pressekonferenz eines Trainers in die Geschichte der Bundesliga eingegangen. Wer damals live dabei war, wird Traps "Flasche leer"-Wutrede niemals vergessen. An diesem Freitag jährt sie sich zum 25. Mal.

Am Ende überschlug sich beinahe seine Stimme, als er seine Kult-Sätze in den kleinen, überfüllten Raum rief: "Struunz! Was erlauben Struuunz?!"

Der heute 83 Jahre alte Italiener begann an jenem Nachmittag kurz vor dem Training leise, ehe er in seinem Trap-Deutsch immer lauter wurde, wild mit den Armen gestikulierte und mehrmals heftig mit der Hand aufs Pult schlug.

Ex-Bayern-Spieler Thomas Strunz (54, r) und der damalige Münchner Torwart Oliver Kahn (53) unterhalten sich im Trainingslager 2008. © Peter Kneffel/dpa

Nach einem freien Tag in Mailand bei seiner Frau war Trap jedoch on fire. Ein Trainer, mehr noch ein verletzter Mensch, wehrte sich öffentlich. "Ich habe immer die Schulde", beklagte Trap. "Ein Trainer ist nicht eine Idiot. Ein Trainer sehen, was passieren in Platz", echauffierte er sich.

"Es gibt Spieler, zwei, drei, die waren schwach wie eine Flasche leer", schimpfte Trapattoni angesichts der mangelhaften Leistung der Nationalspieler Scholl und Basler wenige Tage zuvor beim 0:0 im Champions-League-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund.

Am meisten hängen blieb er jedoch an einem Dritten, nämlich an dem laut Trapattoni "immer verletzten Struuunz".

Bayerns damaliger Mediendirektor Markus Hörwick (66) erinnert sich noch lebhaft an den 10. März 1998. In über 30 Jahren als Pressesprecher hat er vieles erlebt an der Säbener Straße, aber so etwas nur einmal. Traps Ausbruch beschreibt Hörwick rückblickend als "Tsunami, der über den deutschen Fußball hereingebrochen" sei:

"Giovanni Trapattoni war damals der erfolgreichste Trainer der Welt. Er war ein Gentleman-Trainer - immer leise Stimme, immer leise Worte. Er hat seine Spieler immer zu tausend Prozent geschützt. Dass dieser Mann so ausflippen kann und seine Spieler so an die Wand klatscht, konnte sich kein Mensch vorstellen."