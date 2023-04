Bayern-Trennung erwischte Nagelsmann eiskalt: Management erklärt Ablauf

Wann erfuhr Julian Nagelsmann (35), dass seine Zeit beim FC Bayern vorbei ist? © Federico Gambarini/dpa

Der Pay-TV-Sender Sky zitierte am Samstagabend das Management des 35-Jährigen, das mitteilte, es habe vor den Medienberichten "keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern" gegeben.

"Das Management von Julian Nagelsmann hat selbst nach diversen Gerüchten in den Medien bei Hasan Salihamidžić angerufen", schrieb die Agentur Sports 360 laut Sky.

Nagelsmann war am Freitag, dem 24. März, zum entscheidenden Gespräch in die Bayern-Zentrale in die Säbener Straße gefahren. Im Anschluss verkündete der Rekordmeister die Trennung sowie die Verpflichtung von Nachfolger Thomas Tuchel (49).

Über beide Personalien war aber bereits am Donnerstagabend ausgiebig berichtet worden. Sportvorstand Hasan Salihamidžić (46) hatte am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" gesagt: "Der Erste, den wir angerufen haben, war Julian Nagelsmann." Nagelsmanns Agentur reagierte zunächst nicht auf eine dpa-Anfrage zu der Stellungnahme.

Salihamidžić sagte auch am Samstag bei Sport1, dass er direkt nach Tuchels Zusage mehrfach versucht habe, "Julian zu erreichen". Irgendwann habe er dessen "Management angerufen und dann habe ich nochmal Julian angerufen".