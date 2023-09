FC Bayern: Thomas Tuchel gibt Oktoberfest-Order raus: Darf Kimmich gegen Leverkusen ran?

München - Am Freitag steigt das Match der unbesiegten Teams in der Bundesliga . Der FC Bayern München empfängt (DAZN, 20.30 Uhr) Bayer 04 Leverkusen . Sowohl Bayern als auch Bayer gingen in allen drei bisherigen Begegnungen als Sieger vom Feld.

Doch er attestiert seinen anstehenden Gegnern, eine "große Herausforderung" zu sein. Dennoch fordert er von seinen Mannen einen Sieg – denn am Samstag startet in München das weltberühmte Oktoberfest.

Zeit für Experimente gibt es bei diesem Thema also keine. Denn der Münchner Coach will Leverkusen – derzeit auf Platz 1 der Tabelle – nicht unterschätzen. "Wir werden bereit sein, um uns von unserer besten Seite zu zeigen – und um zu gewinnen", zeigt sich Tuchel kämpferisch.

"Joshua Kimmich ist fraglich, er kam verletzt von der Nationalmannschaft zurück", so Tuchel über den 28-Jährigen, der das Länderspiel gegen Frankreich verpasste.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) noch keine definitive Antwort geben, als er am Donnerstagnachmittag der Presse gegenübertrat.

Und bevor es zum sogenannten "einarmigen Reißen in der Ein-Liter-Klasse" geht, fordert Tuchel Ergebnisse: "Ich bin gut ausgestattet für den obligatorischen Wiesn-Besuch. Für jemanden, der gar kein Bier trinkt, sollten wir aber vorher dreimal gewinnen, um das erträglich zu gestalten. Sonst wird es ein bitterer Besuch."

Die nächsten drei Partien finden innerhalb von acht Tagen statt. Am Freitag eben das genannte Spitzen-Duell gegen Leverkusen, am Mittwoch (20. September) geht es in den ersten Spieltag der Champions League gegen Manchester United.

Am Samstag (23. September) ist der VfL Bochum zu Gast in der Allianz-Arena. Alle drei Spiele finden in München statt.