Umgeknickt und vom Feld gehumpelt: FC Bayern muss auf Verteidiger verzichten

München - Schlechte Neuigkeiten für den FC Bayern München : Beim spektakulären Kantersieg gegen Wolfsburg verletzte sich Verteidiger Josip Stanišić (25) und fällt vorerst aus.

Josip Stanišić (25) spielt vorerst nicht mehr für den FC Bayern. © Tom Weller/dpa

Für die Bayern lief der Start ins neue Jahr mit einem 8:1 optimal. Doch die spektakuläre Leistung endete nicht für alle Spieler mit Freundensprüngen.

Wie der FC Bayern via "X" mitteilte, fällt der Abwehrspieler aufgrund einer Kapselbandverletzung im Sprunggelenk erstmal aus. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung zu Wochenbeginn.

"Hoffentlich bist du schnell wieder dabei, Stani", so der Club auf Social Media.