Umgeknickt und vom Feld gehumpelt: FC Bayern muss auf Verteidiger verzichten
München - Schlechte Neuigkeiten für den FC Bayern München: Beim spektakulären Kantersieg gegen Wolfsburg verletzte sich Verteidiger Josip Stanišić (25) und fällt vorerst aus.
Für die Bayern lief der Start ins neue Jahr mit einem 8:1 optimal. Doch die spektakuläre Leistung endete nicht für alle Spieler mit Freundensprüngen.
Wie der FC Bayern via "X" mitteilte, fällt der Abwehrspieler aufgrund einer Kapselbandverletzung im Sprunggelenk erstmal aus. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung zu Wochenbeginn.
"Hoffentlich bist du schnell wieder dabei, Stani", so der Club auf Social Media.
Der Nachwuchsspieler des FC Bayern hatte gegen den VfL Wolfsburg auf der linken Abwehrseite begonnen. Nach der Auswechslung von Dayot Upamecano rückte er ins Zentrum der Verteidigung. In der Nachspielzeit knickte er unglücklich um und verließ den Platz anschließend humpelnd.
Für den 25-Jährigen nicht seine erste Verletzung: Zu Saisonbeginn musste Stanišić wegen einer Innenbandverletzung fast vier Wochen pausieren. Schon in der Vergangenheit hatten wiederkehrende Knieprobleme ihn mehrfach für längere Zeit auf die Bank verbannt.
Insgesamt verpasste er in seiner Profikarriere wegen Verletzungen 112 Spiele.
Titelfoto: Tom Weller/dpa