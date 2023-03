Davies im Fokus: Verlängert der FC Bayern vorzeitig mit dem Kanadier?

Alphonso Davies (22, 2.v.r.) überzeugt im Dress des FC Bayern München mit starken Leistungen. Folgt zeitnah eine Vertragsverlängerung? © Sven Hoppe/dpa

Nach kicker-Informationen ist der Nationalspieler Kanadas in der bayerischen Landeshauptstadt sehr zufrieden, eine weitere Zusammenarbeit über das Ende des laufenden Kontrakts hinaus ein Thema.

Aktuell ist Davies, der im Januar des Jahres 2019 für 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps als vielversprechendes Talent losgeeist werden konnte und sich in München hervorragend entwickelt hat, noch bis zum Sommer 2025 an den Klub gebunden.

Im Gespräch ist demnach eine Verlängerung um mindestens eine Spielzeit bis zum 30. Juni 2026.

Davies überzeugt auch unter Julian Nagelsmann (35) mit starken Leistungen, fungiert dabei je nach System als Linksverteidiger oder Schienenspieler.



Im Dress der Münchner kann er sich perfekt für die Nationalmannschaft empfehlen, was vor allem mit Blick auf die WM 2026, die in Mexiko, den USA und seiner Heimat Kanada ausgetragen wird, in den Überlegungen eine gewichtige Rolle spielen dürfte.



Der Linksfuß, der sich im Falle einer vorzeitigen Unterschrift über eine entsprechende Gehaltserhöhung freuen darf, kennt die Gepflogenheiten beim FC Bayern, weiß um die ihm entgegengebrachte Wertschätzung und kennt im Gegenzug natürlich ebenso die Ansprüche, die an ihn gestellt werden. Dieses gewohnte Umfeld soll Davies vor der Weltmeisterschaft nicht verlassen wollen.